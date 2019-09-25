«Я даже не мог предположить, что действовал противозаконно»

Вчера в Иркутском областном суде началось рассмотрение апелляции по делу бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова. В июне Эхирит-Булагатский райсуд приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным в выделении земель нацпарка под добычу гравия для строительства дороги между поселками. Адвокаты требуют оправдать своего подзащитного, утверждая, что участок не имеет ограничений в использовании. Дело господина Копылова получило широкий общественный резонанс. Кроме того, предприниматель Алексей Красноштанов, чья фирма и строила ту дорогу, заявлял, что дело сфабриковано его политическими оппонентами, чтобы не допустить его до выборов в Госдуму РФ.

На рассмотрение апелляции по делу Сергея Копылова в Иркутский областной суд прибыла внушительная группа поддержки в большинстве своем из Ольхонского района. Половина людей не уместилась в зал заседания и была размещена в соседнем — с видеотрансляцией. В толпе прибывших можно было увидеть бывшего председателя правительства Иркутской области, депутата законодательного собрания Александра Битарова и бывшего мэра Ангарска Владимира Жукова. Позже выяснилось, что господин Битаров прибыл, чтобы стать общественным защитником господина Копылова по его ходатайству. Представители прокуратуры выступили против, отметив, что у бывшего высокопоставленного чиновника нет юридического образования и опыта участия в подобного рода делах. «Здесь дело не в знании УПК, а в знании ситуации с границами Прибайкальского нацпарка»,— возразил адвокат Николай Змановский. Но председательствующий судья Евгений Серебренников огласил решение в просьбе отказать, так как господин Битаров «не сможет оказать квалифицированную юридическую помощь».

Уголовное преследование Сергея Копылова начиналось накануне избирательной кампании в Госдуму РФ. Неофициальные сообщения о том, что мэр Ольхонского района задержан, а в здании администрации идут обыски, появились 29 января 2016 года. В правоохранительных структурах эти сведения никак не комментировали.

Сразу же появилась и информация о том, что задержание Сергея Копылова связано с реконструкцией трассы Еланцы—МРС, которую осуществляла фирма предпринимателя Алексея Красноштанова, являвшегося тогда депутатом заксобрания Иркутской области. Сам господин Красноштанов был одним из лидеров так называемой строительной оппозиции, выступавшей против бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко, который по итогам выборов в сентябре 2015 года проиграл пост главы региона коммунисту Сергею Левченко. Именно господин Красноштанов совместно с адвокатом ольхонского мэра Константином Шишенковым три дня спустя на пресс-конференции пролил свет на историю задержания господина Копылова. Депутат тогда заявил, что истинной причиной ареста ольхонского мэра является он сам. Из слов господина Красноштанова следовало, что таким образом его политические противники из окружения господина Ерощенко пытаются не допустить его до участия в выборах в Госдуму РФ в сентябре 2016 года. Он сообщил, что к нему в дом в то утро тоже приходили силовики и проводили «то ли обыск, то ли допрос». «Предложили добровольно выложить все, что я знаю о Копылове и Ольхонском районе»,— сказал господин Красноштанов. А господин Шишенков добавил, что в деле Копылова фигурируют «некие беспозвоночные животные», а возбуждено оно по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Позже СУ СКР по Иркутской области сообщило, что господина Копылова подозревают в том, что в 2015–2016 годах он, зная, что на территории Прибайкальского национального парка ведется реконструкция дороги Баяндай— Еланцы—Хужир, дал указание руководству подрядной организации вести незаконную добычу каменных пород. По данным следствия, действия мэра «повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в причинении ущерба почве, местам произрастания объектов растительного мира, среде обитания беспозвоночных животных». Сумма ущерба оценена в 24 млн руб. 13 июня 2019 года Эхирит-Булагатский районный суд приговорил Сергея Копылова к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В своей апелляции адвокаты господина Копылова указали, что, согласно постановлению совета министров РСФСР от 1986 года, эти земли должны были войти в состав Прибайкальского нацпарка, но без изъятия их из сельскохозяйственной эксплуатации, соответственно, мэр района имел полное право выделить их для ведения строительных работ. Новые границы так и не были утверждены, есть только их проект. Сам господин Копылов заявил, что перед тем как принять решение, консультировался с прокуратурой и другими госорганами, и их разъяснения сводились к тому, что земли не изъяты из оборота, не имеют ограничения в пользовании и не являются особо охраняемой территорией. «Я даже не мог предположить, что, предоставляя участки в аренду, действовал противозаконно»,— сказал он и попросил суд его оправдать. «Прокуратура ежегодно выявляет сотни случаев нарушений мэрами норм земельного законодательства. И что, их всех надо посадить?» — обратился к суду адвокат Дмитрий Дмитриев. Представители прокуратуры и Прибайкальского нацпарка пообещали высказать свою позицию в ходе прений. Суд объявил перерыв в деле до 27 сентября.

На 30 сентября сторонники господина Копылова согласовали с администрацией Иркутска митинг численностью 2 тыс. человек.

Екатерина Еременко