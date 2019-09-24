При строительстве кораблей проекта 11711 учтут допущенные ошибки

При строительстве кораблей проекта 11711 будут учтены ошибки проектирования. Об этом заявил президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, строительство серии будет продолжено, но «недоработки, которые мы получили на головном БДК "Иван Грен", начинают проявляться и на как бы первом серийном корабле "Петр Моргунов"». При этом АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» строит два корабля по улучшенному проекту 11711 — «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

“Ъ-СПб” писал, что головной корабль проекта 11711 «Иван Грен» был передан ВМФ в июне 2018 года. Также сообщалось, что сдача БДК «Петр Моргунов» запланирована на 2019 год.