Все жилые дома в Петербурге обещают подключить к отоплению до полуночи

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал отопление всем жилым домам города. По его словам, подключение должно произойти не позднее полуночи. Если тепла не появится, с такими случаями будут разбираться. «Если завтра утром батареи будут холодные и в вашей УК не дадут внятного ответа, почему так получилось, – прошу вас звонить по номеру 004. Либо на горячую линию администрации района», — заявил губернатор.

Напомним, что с 24 сентября в городе начался отопительный сезон.Периодическое протапливание в Петербурге проводится с 16 сентября