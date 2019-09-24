В Мясниковском районе у подозреваемого в наркоторговле изъяли 4,5 кг мефедрона

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Липецкой области по по факту покушения на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В сентябре этого года подозреваемого задержали сотрудники полиции на территории Мясниковского района. Во время досмотра при нем нашли и изъяли более 250 г мефедрона, расфасованного в отдельные пакеты. По версии следствия, подозреваемый собирался спрятать наркотик в тайники и продать через Интернет.

В ходе следствия правоохранители обнаружили «закладки» в тайниках подозреваемого и изъяли еще почти 4,5 кг наркотика.

Дарья Голякова