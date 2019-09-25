Делаем ставки

Спрос на украшения с бриллиантами более или менее постоянен всегда, тем не менее настало время пересмотреть свой ювелирный гардероб и список желанных покупок. Старые формы уступают место новым, и некоторые вещи лучше на время положить в сейф.

Многие производители украшений верят в вечную привлекательность однокаратных «гвоздиков», теннисных браслетов и прочей бриллиантовой классики. Но несмотря на то что они всегда есть в доступе, выбор их слишком очевиден для нового поколения покупателей, тех, кого называют миллениалами. Молодые люди предпочитают тратить собственные средства на несколько небольших предметов, которые можно миксовать друг с другом, создавая индивидуальную комбинацию, вместо того чтобы отдать весь имеющийся бюджет на одну высококаратную вещь. То, что раньше казалось сложным и неподъемным — иметь золотые украшения с бриллиантами, теперь вполне просто и доступно. Дорогостоящая ювелирная база уступает место легким в ношении украшениям, которые можно носить беззаботно и в большом количестве.

Серьги-гвоздики

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Вместо классической пары круглых однокаратников стоит обратить внимание на моносерьги. Выбирая украшения, мы всегда стремимся приобрести лучшие и самые крупные из доступных нам бриллиантов, а моносерьги при этом дают возможность еще и проявить себя, собрав собственный комплект из двух, трех, четырех или более серег. При этом стоит учитывать, что багетная огранка сегодня считается более современной, чем классическая круглая.

Подвески

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Многие ювелирные компании вместо традиционных подвесок-«камешков» начали выпускать цепочки с декоративным элементом в виде нескольких бриллиантов разной огранки или в необычном креплении — это делает самое базовое из всех украшений, цепочку с подвеской, интересной и неординарной. И опять та же тенденция — лучше много маленьких камней, чем один крупный. В идеале — багетной огранки.

Буквы и монограммы

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В ювелирном искусстве есть символы, которые даже при самом авангардном авторе выглядят общим местом. Например, сердечки. Да, это классика, но из-за невозможности ее кастомизации сегодня она выглядят морально устаревшей. Другое дело — буквы, отдельные или в виде монограмм. Это идеальный подарок, который скажет о внимании и любви дарящего гораздо лучше, чем общепринятое сердце. Потому что вероятность встретить точно такое же очень мала, потому что они подходят ко всем дресс-кодам и идут всем возрастам, потому что уместны по любому поводу.

Цепь

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Вместо классического теннисного браслета, авторитетного статусного символа, который современная молодежь считает старомодным, лучше предпочесть крупную золотую цепь, инкрустированную бриллиантами. Ее рыночная стоимость примерно такая же, но моральная ценность значительно выше. Цепь вообще главное украшение модников последних пары лет, и, скорее всего, им и останется в ближайшее будущем.

Серьги-каффы с шармами

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Серьги-кольца, кажется, никогда не потеряют актуальность. Но если крупные кольца выглядят сегодня привлекательно, как никогда, то маленькие колечки смотрятся по меньшей мере скучно. Если же в ухе моносерьга с бриллиантовым шармом, это меняет дело. Или миниатюрная бриллиантовая серьга-кафф, не требующая пирсинга. Она, пожалуй, лидирует в рейтинге самых модных украшений. Ее можно надевать на разные места ушной раковины и дополнять другими каффами, играя в актуальный тренд «ювелирная асимметрия».

Екатерина Зиборова