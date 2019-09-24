Матвеево-Курганский район получит 6,1 млн рублей на квартиры для врачей

Из резервного фонда Ростовской области Матвеево-Курганскому району направили 6,1 млн руб. на приобретение служебных квартир для врачей, сообщает пресс-служба губернатора региона. Еще почти 370 тыс руб. на эти цели направят из местного бюджета.

На общую сумму около 6,5 млн руб. район приобретет шесть квартир для муниципального жилищного фонда, что позволит привлечь в район медицинских специалистов. Сейчас Матвеево-Курганский район испытывает недостаток в участковых терапевтах и педиатрах.

Дарья Голякова