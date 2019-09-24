РФС оштрафовал «Рубин» за опоздание на матч с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Рубин» на 50 тыс. руб. за опоздание игроков на матч 11-го тура Российской Премьер-лиги против «Зенита», передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца. Игроки «Рубина» на четыре минуты позже положенного вышли из раздевалки.

Также РФС оштрафовал и питерский «Зенит». Штраф был выписан за зажженные перед началом матча четыре дымовые шашки.

«Обычно за использование одного пиротехнического изделия мы даем санкцию в 10 тыс. руб., то есть тут должен был быть штраф 40 тыс. руб. Но мы оценили работу клуба по данному вопросу, получили информацию от МВД, что документы по задержанию есть. Поэтому уменьшили штраф наполовину - 20 тыс. руб.», - сказал господин Григорьянц.

Напомним, что «Рубин» в матче «Зенитом» проиграл со счетом 0-5 и потерпел самое крупное поражение в РПЛ.

"Ъ-Казань"