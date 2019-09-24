В Мордовии бывшего полицейского осудят за подделку доказательств по делу о наркотиках

В Краснослободский райсуд Мордовии передано уголовное дело в отношении бывшего сотрудника районного отдела республиканского управления МВД Алексея Жаркова. Как сообщает республиканское управление СК, мужчина обвиняется в фальсификации доказательств по уголовным делам, в том числе – о незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, Алексей Жарков в 2017 году подделал протоколы допроса свидетелей по двум уголовным делам. В документах бывший сотрудник полиции указал ложные сведения и самостоятельно поставил подписи от имени «допрашиваемых».

Дело расследуется по ч. 2 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание»), обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Анастасия Еремина