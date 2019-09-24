Производство мяса в Ростовской области сократилось на 39,4%

За первые восемь месяцев этого года в Ростовской области хозяйства всех категорий произвели на убой 172 тыс. т скота и птицы в живом весе, сообщает Ростовстат. Это на на 39,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство яиц уменьшилось на 11% и составило около 1,2 млрд штук. При этом производство молока почти не изменилось — за первые восемь месяцев этого года оно составило 744,7 тыс. т, увеличившись на 0,2% к уровню 2018 года.

На 1 сентября этого года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей выросло на 3,3% к 1 сентября прошлого года и составило 652,2 тыс. голов.

Поголовье коров выросло на 2,9% и составило 296,7 тыс. голов. При этом поголовье свиней сократилось на 7,1% до 362,8 тыс. голов, а поголовье коз — на 2,9% до 1,3 млн голов.

Дарья Голякова