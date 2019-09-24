Планировавшего устроить стрельбу кировского школьника отпустили после воспитательной беседы

Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров на всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» сегодня, 24 сентября, сообщил о пресечении попытки массового убийства в одной из школ Кирова. По его словам, подросток планировал совершить нападение на школу с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Известно, что учащегося одной из школ Кирова задержали сотрудники ФСБ 19 сентября. Директор учебного заведения отреагировал на жалобу одного из своих учеников на угрозы подростка в школьном чате. Как удалось выяснить “Ъ-Приволжье”, мальчик, который может быть сыном сотрудника МЧС, сейчас находится дома. Сотрудники правоохранительных органов после задержания провели с ним воспитательную беседу и отпустили.

В пресс-службе регионального управления МВД РФ, регионального управления Следственного комитета России и в министерстве образования Кировской области отказались комментировать информацию.

В областном управлении МЧС не подтвердили и не опровергли факт, что подросток является сыном их сотрудника, в ведомстве этого просто не знают.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил “Ъ-Приволжье”, что похожий случай произошел около двух месяцев назад в одном из районов региона. Он рассказал, что в одной из школ Кировской области была конфликтная ситуация и 16-летний ученик вводил в поисковые системы похожие запросы. «Подростку была оказана психологическая помощь, и он продолжил учиться в школе, сейчас конфликт исчерпан»,— добавил господин Шабардин.

Ирина Александрова, Киров