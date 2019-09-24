Пользователи подключатся к Facebook силой мысли

Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли. Сумма сделки составила приблизительно от $500 млн до $1 млрд, сообщает Bloomberg. Одной из разработок нью-йоркского стартапа CTRL-Labs стал браслет, который умеет считывать поступающие из мозга сигналы. При этом человек может не двигаться. Технология преобразовывает эти сигналы в движения на экране компьютера. Владельцы таких браслетов смогут печатать текст без помощи клавиатуры.

Как удалось создать такой девайс? И насколько это перспективное направление для развития? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с директором по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Романом Душкиным: «Браслет на руке считывает не мысли как таковые, а движения мышц, которые управляются мозгом. Именно по ним и определяется, что человек намеревается делать. То есть это опосредованное чтение мыслей. Создать такое устройство в принципе не составит проблем: необходим чувствительный датчик, который будет регистрировать мышечные потенциалы, например, на руке.

Сигналы мозга уже привычно идут по этому нервному пути и доходят до мышц, поэтому там проще всего считывать эти сигналы. Это небольшая инженерная задача. Лично я не считаю, что у таких интерфейсов есть будущее. Голосовые гаджеты наподобие “Алисы”, “Кортаны”, “Алексы”, Google-помощника и так далее более перспективны, поскольку все устройства, с которыми мы будем взаимодействовать в дальнейшем, должны будут с нами общаться. Следующий шаг — это нейроинтерфейсы прямого взаимодействия, когда техническими устройствами можно будет управлять при помощи мыслей. Я подумал — чайник включился, я подумал — свет потушился, то есть ничего говорить уже не придется. Илон Маск как раз действует в этом направлении».

Вице-президент Facebook Эндрю Босуорт заявил, что технологию планируют внедрить в потребительские товары, например, в смартфоны. Также ее можно будет использовать вместе с очками виртуальной реальности. Но особую ценность стартап представляет для людей, которые лишены возможности двигаться, считает основатель и управляющий партнер AltaIR Capital Игорь Рябенький: «Если брать гуманитарную сторону вопроса, то это очень полезно. Сегодня есть большое количество тех, кто использует подобные девайсы не только потому что это удобно, а потому что им это необходимо.

У физически ограниченных людей появляется возможность работать за компьютером.

Я слышал уже и про обратные технологии, когда людям, лишенным зрения, вживляют специальные чипы, с помощью которых они могут воспринимать образы с компьютера. Если же говорить про коммерческую выгоду, то нужно быть либо очень сильно завязанным в этой области, либо иметь безразмерный фонд — это долгий процесс со слабо предсказуемым результатом».

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Ранее компания Илона Маска Neuralink представила чип для подключения человеческого мозга к компьютеру. Имплантированное в мозг устройство сможет передавать мысли на миниатюрное устройство, расположенное за ухом, а оттуда — на компьютер или телефон. Как говорят разработчики, с помощью чипа беспомощный человек сможет писать текстовые сообщения и листать сайты в интернете. Компания Маска собирается получить разрешение, чтобы протестировать чип на добровольцах.

Анна Никитина