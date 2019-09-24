В Нижегородской области на 13,5% вырос размер потребительского кредита

Средний размер потребительского кредита в Нижегородской области за восемь месяцев вырос на 13% к январю-августу 2018 года, до 149,9 тыс. руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По данным бюро, максимальные показатели займов отмечены в Москве (418,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. руб.), Московской области (295,1 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (263,6 тыс. руб.).

Наиболее серьезная динамика роста отмечена в Кемеровской области (19,3%), Алтайском крае (17,3%) и Тюменской области (16,8%). Наименьшие темпы роста наблюдались в Москве (1,9%) и Московской области (4,2%).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, банки активно кредитуют клиентов с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки. «При этом им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более “дорогих” товаров и услуг. В свою очередь клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств», — говорит господин Викулин.

Напомним, в первом полугодии розничное кредитование в Нижегородской области сократилось к январю-июню 2018 года на 1% до 194,5 тыс. займов. Средний размер кредита в регионе вырос на 12,2% до 160,2 тыс. руб.

Владимир Зубарев