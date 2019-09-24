«Укрепление рубля — не наша заслуга» Олег Богданов — о ситуации на рынках

Курс евро во вторник в моменте упал до 70 руб. впервые с конца июля. Курс доллара также снизился. На котировки повлияли несколько факторов, главный из которых — особенности монетарной политики США и Евросоюза, объясняет экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Все снижается по отношению к российскому рублю последние, наверное, дней десять торговых сессий. Почему рубль укрепляется? Здесь комплекс проблем.

В первую очередь, это, конечно, не наша заслуга — это проблемы в еврозоне и в американской экономике. Прежде всего, в подходах американского ЦБ к монетарной политике. В ЕЦБ начинают программу количественного смягчения с октября, снизили уже ставки по депозитам. И американский ЦБ тоже снизил ставки.

Когда это происходит в развитых экономиках, всегда валюты стран с развивающейся экономикой получают преимущества, несмотря на спад.

Рубль привлекателен, наши облигации имеют при минимальных дисбалансах достаточно высокую доходность, идут в наши акции дивидендные — эта история продолжается.

Поэтому рубль вырос, несмотря даже на интервенции российского ЦБ. ЦБ постоянно покупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, сейчас по 11 млрд руб. в день тратит, но даже несмотря на это рубль укрепляется.

И еще один момент — налоговый период, квартальные налоги, поэтому здесь рубль сильнее.

Главный фактор — падение евро к доллару на глобальном рынке после возобновления сверхмягкой монетарной политики европейским Центробанком. И после плохих данных из Германии евро падает к доллару, медленно, но падает, поэтому рубль к евро быстрее укрепляется, чем к американскому доллару.

Но любая другая ситуация, связанная с общим негативом, с ростом рисков, может развернуть ситуацию. По большому счету, мы по-прежнему находимся в таком широком коридоре от 62 руб. до 67 руб., ничего особо не происходит. Каких-то выводов стратегических, глобальных делать нельзя. Да, у нас все нормально с точки зрения балансов, у нас медленно экономика все-таки растет. В Европе она уже стагнирует, в Соединенных Штатах темпы роста замедляются, замедляются глобальные темпы роста. Эта ситуация периодически по-разному влияет на российский рубль. Сейчас и налоги, и снижение ставки в США благоприятно повлияли на нашу валюту. Если глобальные рынки начнут падать из-за предстоящей рецессии, то увеличение рисков повлечет негативное влияние на российский рубль однозначно. Пока мы в коридоре, ничего особенного не происходит.