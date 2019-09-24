Оперный бас Аскар Абдразаков возглавил театр оперы и балета в Уфе

Известный оперный бас, солист Мариинского театра (Санкт-Петербург) Аскар Абдразаков назначен художественным руководителем Башкирского государственного театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра.

Аскар Абдразаков родился в Уфе в 1969 году, выпускник Уфимского государственного института искусств. В начале 1990-х годов был солистом уфимского театра.

В 2010-2011 годах работал министром культуры Башкирии. Покинул эту должность в результате коррупционного скандала: был обвинен в растрате из бюджета 188 тыс. руб. и превышении должностных полномочий, но в 2014 году оправдан судом. В 2016 году певец взыскал с минфина Башкирии 133 тыс. руб. ущерба, понесенного в результате расследования его уголовного дела. В марте 2019 года получил должность советника врио главы республики Радия Хабирова.

Майя Иванова