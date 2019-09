Глава Gazprom-Media Digital Наталья Дмитриева перейдет в Национальный рекламный альянс

Гендиректор Gazprom-Media Digital Наталья Дмитриева перейдет на работу в Национальный рекламный альянс (НРА), где «будет отвечать за развитие онлайн-продаж», сообщил “Ъ” источник, близкий к НРА. По его словам, ранее такой функции в компании не было. В пресс-службах НРА и Gazprom-Media Digital отказались от комментариев.

НРА — единая платформа продажи и размещения телерекламы в России. Альянс создан в 2016 году, его учредители — крупнейшие российские медиахолдинги: «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ). В августе в НРА сменился гендиректор: главой альянса был назначен Алексей Толстоган. До этого он возглавлял сейлз-хаус «Эверест», который занимается продажей спонсорства и спецпроектов на каналах НМГ и связанного с ней холдинга «СТС Медиа».

Gazprom-Media Digital — дочерняя компания НСК, которая занимается размещением видеорекламы на крупных интернет-ресурсах, включая, включая ivi.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники» (через сеть дистрибуции контента Ruform), онлайн-порталы холдинга «Газпром-медиа», Rambler & Co., РБК, Look At Media и других.

Валерия Лебедева