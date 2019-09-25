Межпартийный взнос

Избранный мэром Новосибирска коммунист Анатолий Локоть официально вступил в должность, пройдя церемонию инаугурации. Минувшие выборы он назвал «демократичными, открытыми и конкурентными», поблагодарил за личную поддержку губернатора-единоросса Андрея Травникова. В свою очередь, господин Травников предложил Анатолию Локотю пользоваться этой поддержкой и дальше.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, второй раз избранный 8 сентября, официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась вчера в ходе внеочередной сессии депутатов горсовета в концертном зале имени Арнольда Каца. В ней приняли участие представители законодательного собрания и правительства Новосибирской области, члены Совета федерации, бизнесмены, руководители силовых структур, деятели культуры и представители науки.

Сессию открыл председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. «Сегодня в торжественной обстановке проводится внеочередная сессия, на которой мэр, избранный жителями, приносит присягу. Данное событие имеет огромное значение. Новосибирск — стратегический город России, важнейший вопрос российских государственных интересов в географическом центре нашей родины, в столице Сибирского федерального округа, самое крупное муниципальное образование страны. Задача вновь избранного мэра — обеспечить поступательное экономическое развитие города»,— отметил господин Асанцев.

Председатель горизбиркома Тамара Краткая подвела итоги выборов. Она сообщила, что на основании протокола новосибирской городской избирательной комиссии выборы мэра признаны действительными и состоявшимися, в них приняли участие 20,67% избирателей. «Избранным на должность мэра признан Анатолий Локоть, набравший 50,25% голосов. Решение опубликовано 12 сентября и вступило в законную силу»,— сказала госпожа Краткая и вручила новоизбранному на второй срок мэру удостоверение. Анатолий Локоть произнес присягу. «Я, вступая в должность мэра, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности...»— сказал господин Локоть, продемонстрировав удостоверение присутствующим.

Для поздравления первым на сцену поднялся полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Результат выборов говорит о доверии новосибирцев. О том, что вы и администрация сможете справиться с решением актуальных для жителей города задач»,— прочитал с листа господин Меняйло.

К поздравлениям присоединился губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который, поднявшись на трибуну, первым делом поприветствовал не виновника торжества, а полпреда: «Добрый день, уважаемый Сергей Иванович!» Анатолию Локотю он сообщил, что мэру в его работе есть на что опереться: «В первую очередь — на любовь новосибирцев, они гордятся своим родным городом, пусть даже и критикуют его. И второе, на что вы можете опереться, — на мою поддержку». Политики пожали друг другу руки и приобнялись.

Председатель заксобрания Андрей Шимкив предложил всем кандидатам, участвовавшим в выборах, консолидироваться ради блага города, отбросив амбиции и политические предпочтения, и уже только в конце своей речи поздравил господина Локотя. Депутат Госдумы Федерального собрания РФ, член фракции КПРФ Юрий Афонин зачитал приветствие лидера партии Геннадия Зюганова, который пожелал ему оставаться «воистину народным мэром».

Митрополит новосибирский и барнаульский Никодим уточнил, что путь взаимодействия духовенства и органов муниципальной власти — «возрождение традиционной культуры и актуализация духовно-нравственных ценностей». «Желаем, чтобы грядущее пятилетие вашей ответственной деятельности на посту мэра ознаменовалось динамичным развитием нашего мегаполиса. Успехов вам, крепости душевной и телесных сил»,— пожелал митрополит.

В своем заключительном слове Анатолий Локоть оценил итоги выборов: «Я считаю крайне важным, что в Новосибирске сохраняются политические традиции, базовые принципы демократии, мэр избирается всеобщим голосованием. По оценке почти всех наблюдателей, выборы были демократичными, открытыми и конкурентными». Отдельно мэр поблагодарил за поддержку Андрея Травникова, сообщив, что только благодаря личной позиции губернатора между ними сложились «уникальные отношения конструктивного взаимодействия, товарищеской поддержки». «Это наше преимущество, которым мы обязаны воспользоваться. Новосибирск — город, рожденный быть впереди»,— резюмировал господин Локоть.

Юлия Сасевич