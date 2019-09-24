На Ставрополье экс-сотрудника сотовой компании осудили за торговлю данными клиентов

В Изобильном Ставопольского края бывшего сотрудника компании сотовой связи Филиппа Пашкова приговорили к одному году ограничения свободы за неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, с августа по октябрь 2018 года обвиняемый опубликовал в мессенджере объявление, что готов платно предоставлять детализации звонков абонентов одного из операторов сотовой связи. Затем к нему стали обращаться с просьбами предоставить детализации телефонных звонков конкретных абонентов. Обвиняемый копировал эту информацию и за деньги передавал ее желающим.

Дарья Голякова