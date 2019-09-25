Кормовая база

Основатель и бывший собственник новосибирской группы «Продгамма», некогда крупнейшего за Уралом поставщика фруктов, овощей и риса, Александр Хамидуллин планирует создать на площадке бывшего завода PepsiCo в Бердске промышленно-технологический парк. Объем дополнительных инвестиций в проект он оценивает в 500 млн руб. Одним из вариантов развития площадки ее новые владельцы видят создание кластера предприятий пищевой промышленности. Эксперты отмечают: проект может иметь успех, учитывая, что специализированного центра, объединяющего на одной площадке предприятия по производству продуктов питания, в регионе сегодня нет.

На площадке бывшего завода PepsiCo в Бердске (Новосибирская область) будет создан промышленно-технологический парк. Об этом „Ъ“ рассказал один из новых собственников актива, экс-совладелец группы «Продгамма» Александр Хамидуллин. «Площадка заинтересовала тем, что полностью обеспечена всеми инженерными коммуникациями, подъездными путями, удобным расположением. Себестоимость строительства такого здания сегодня обойдется вдвое дороже»,— рассказал он.

Завод принадлежал компании PepsiCo с 2008 года после покупки компании «Лебедянский». Предприятие строилось для организации производства соков и безалкогольных напитков. Однако завод так и не был введен в эксплуатацию из-за кадастровых споров. Заморожен с 2009 года. Общая площадь построек завода — более 51,2 тыс. кв. м, они расположены на участках общей площадью 17 га, которые в аренде до 2020 года. Степень готовности производственного корпуса (49,5 тыс. кв. м) — 78%.

Инвестиции в строительство превышали 1 млрд руб. Актив был выставлен на продажу в мае 2018 года за 580 млн руб., осенью прошлого года цена снизилась до 440 млн руб. На этой неделе стало известно, что актив продан группе компаний, в которую входят фирмы по продаже крупы, пищевому производству и операциям с недвижимостью. В числе покупателей — Александр Хамидуллин, основатель группы компаний «Продгамма» (в середине «нулевых» — крупнейший за Уралом поставщик риса, овощей и фруктов). В 2012 году господин Хамидуллин занимал 52-е место в рейтинге Forbes «Власть и деньги: доходы чиновников», его состояние оценивалось в 145,16 млн руб.

Сумма продажи новосибирского завода PepsiCo не раскрывается. Как рассказал „Ъ“ брокер объекта, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости компании Nazarov & Partners Рустам Сатышев, в регионе эта сделка стала крупнейшей в сфере индустриальной недвижимости в 2019 году. «Продавец — компания PepsiCo — не ставил условий по профилю инвестора. На момент сделки купли-продажи было несколько претендентов на актив. Мы вошли в сделку по наилучшему предложению. Активность проявляли как местные компании, в том числе из Бердска, так и крупные федеральные игроки»,— отметил господин Сатышев.

По словам Александра Хамидуллина, новые собственники актива рассматривают несколько вариантов развития этой площадки. Один из них — создание кластера производственных предприятий пищевой промышленности. «Если пойдем по этому пути, то наша группа займет там около половины площадей»,— говорит господин Хамидуллин. По его словам, также ведутся переговоры с рядом инвесторов, готовых на условиях длительной аренды и выкупа площадей зайти на этот актив: «Будем смотреть, насколько их планы будут совпадать с нашими и по привлечению средств, по созданию рабочих мест и т.д.». Кто выступит якорным резидентом, он не сказал, сославшись на незавершенность переговоров.

Александр Хамидуллин говорит, что, по предварительным оценкам, дополнительные инвестиции в развитие площадки составят около 500 млн руб. Средства пойдут на достройку, ввод в эксплуатацию здания, улучшение транспортной инфраструктуры, железнодорожной ветки и др. Совладельцы намереваются запустить актив в эксплуатацию в течение года. «Мы планируем создавать управляющую компанию промпарка. Вопрос о получении статуса промышленного парка и внесении его в реестр Минпромторга РФ сейчас обсуждается»,— сказал Александр Хамидуллин.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что инвестиции в достройку производственного корпуса составят для нового собственника не более 10 тыс. руб. на 1 кв. м, учитывая хорошее состояние площадей завода. «Есть большие вопросы, связанные с созданием промышленного парка, насколько получится этот проект. Тема промпарков сегодня популярна, но подавляющая часть рынков, в том числе продуктов питания, не в лучшем состоянии — там отмечается стагнация или падение потребления»,— говорит он. Директор MDBroker Данила Прудников в то же время отмечает, что специализированного центра, объединяющего на одной площадке предприятия по производству продуктов питания, в регионе сегодня нет.

Оксана Павлова