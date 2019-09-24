ГПБ-факторинг совместно с Газпромбанком организовали для нижегородских предпринимателей бизнес-завтрак

18 сентября в нижегородском ресторане «Парк Культуры» состоялся бизнес-завтрак «Финансовые инструменты, инновационные технологии в факторинге и другие полезные инсайты для бизнеса», организованный «ГПБ-факторинг» совместно с Газпромбанком. В мероприятии приняло участие более 40 представителей ведущих предприятий региона, а также экспертов финансового рынка.



«Мы рады продолжить череду бизнес-завтраков для представителей бизнес-сообщества нашего города с такой важной и актуальной темой на сегодняшний день, как факторинг. Надеемся, что наше мероприятие пройдёт интересно и полезно», — открыл бизнес-завтрак Евгений Коган, Вице-Президент-управляющий филиалом Газпромбанка «Приволжский».

Затем слово взяла Елена Молоканова, генеральный директор «ГПБ-факторинг». В своем выступлении она отметила: «факторинг стал настолько популярным, что используется практически всеми крупнейшими предприятиями из различных отраслей — от металлургии до кинопроизводства». Именно поэтому на встрече Елена остановилась на последних трендах реализации схем факторингового финансирования, продиктованных, прежде всего, потребностями бизнеса — агентском, портфельном, закрытом факторинге. «Так, например, агентский факторинг — продукт, который стал очень востребованным нашими клиентами в течение последних двух лет. Используя данную схему, покупатель может рассчитываться с неограниченным количеством поставщиков, получая при этом дополнительную отсрочку платежа. Это очень удобно, колоссальная экономия времени и ресурсов», — отметила Елена в своем выступлении.

Продолжая тему факторинга, Елена Фомина — директор по правовым вопросам «ГПБ-факторинг», поделилась с гостями позитивными новостями и возможностями, открывшимися перед бизнесом, в свете произошедших чуть более года назад изменений в законодательстве, а также ответила на вопросы из зала про особенности реализации тех или иных схем финансирования с точки зрения законодательства.

Также, в рамках мероприятия были представлены новые специальные программы финансирования для предприятий Нижнего Новгорода, которые анонсировал в своем выступлении Евгений Коган, продолжая бизнес-завтрак. «Газпромбанк выступает инициатором законодательных изменений на местном уровне, активно сотрудничая с органами государственной власти Нижнего Новгорода в части регулирования финансовых взаимоотношений между поставщиками и бюджетными организациями, в том числе и при реализации факторингового финансирования. Сейчас мы находимся в стадии пилота, и вскоре Газпромбанк будет готов предложить своим партнерам готовые схемы, позволяющие профинансировать одномоментно большое количество поставщиков за короткое время. Далее, практика реализации подобных схем будет распространена на всю Россию», — поделился с гостями мероприятия, Евгений. «Перейдя к теме факторинга, отмечу, что когда нужно решить задачу с отсрочкой платежа, как со стороны покупателя, так и со стороны поставщика, альтернативы факторингу, например, в виде оборотного кредитования просто не существует, потому что стоимость факторингового финансирования гораздо ниже, чем кредитование, а скорость предоставления — существенно быстрее. Это связанно, прежде всего, с тем, что при факторинге, во-первых, нет залогового обеспечения, а во-вторых, решение о финансировании принимается при минимальном пакете документов всего за два дня».

Завершили мероприятие выступления действующих клиентов Группы Газпромбанка, которые поделились практическим опытом эффективного использования финансовых инструментов Группы в целом. «Газпромбанк — наш самый надежный и долгосрочный партнёр, и мы уверенно смотрим на перспективность наших отношений в части реализации факторингового финансирования совместно с коллегами из дочерней компании Группы — «ГПБ-факторинг»», — отметил представитель крупнейшей российской энергетической компании, завершая бизнес-завтрак.

«ГПБ-факторинг» активно развивает сотрудничество с предприятиями региона, поэтому в сентябре текущего года было открыто обособленное подразделение в Нижнем Новгороде для того, чтобы предпринимателям было удобнее решать вопросы, связанные с факторинговым обслуживанием не только через Москву, но и непосредственно с представителями в своем городе.