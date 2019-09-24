Суд изменил приговор фигуранту дела об убийстве мэра Копейска 25-летней давности

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Леонида Кима, частично изменил приговор Металлургического районного суда от 1 июля 2019 года. Срок лишения свободы уменьшен на семь месяцев. Мужчина признан виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений мэра Копейска Сергея Вялова в 1994 году, а также убийстве двух и более лиц и бандитизме.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, апелляционная инстанция по представлению прокурора устранила ошибку применения уголовного закона, допущенную районным судом. Срок лишения свободы Леонида Кима в колонии строгого режима уменьшен с 11 лет 10 месяцев до 11 лет 3 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения: осужденный должен заплатить потерпевшим материальную компенсацию в размере 950 тыс. руб. Приговор обжаловал адвокат осужденного, он настаивал на его отмене.

Суд установил, что Леонид Ким в 1990-х годах состоял в организованной преступной группировке. Он жил в Крыму, но в июле 1994 года прибыл в Челябинск. В городе он получил вознаграждение и принял участие в убийстве главы администрации Копейска Сергея Вялова с применением холодного оружия. В ноябре-декабре 1997 году осужденный вновь был приглашен для совершения тяжкого преступления. В начале 1998 года он с другими членами банды совершил вооруженное нападение и убийство двух лиц.