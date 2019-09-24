Оружейный ТРК

Команда Центра развития дизайна и городской среды Удмуртии представила концепцию наилучшего использования главного корпуса Ижевского оружейного завода. Советник главы Удмуртии по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский отметил, что этот вариант наполнения здания не финальный и проект еще изменится на следующих этапах. Однако уже сейчас некоторые эксперты считают, что неуместно использовать площади завода под развлекательные и торговые объекты.

Концепцию наилучшего использования главного корпуса Ижевского оружейного завода представили жителям города. Среди участников мероприятия были депутаты, бывшие сотрудники завода, историки, жители Ижевска, представители бизнеса. Презентация стала завершением первого этапа реконструкции здания. По словам советника главы Удмуртии Вячеслава Правдзинского, большая часть сервисов, представленных в помещении, будет носить коммерческую составляющую, при других условиях оно не сможет себя содержать. «Конкретных договоренностей по расположению объектов сейчас нет. Однако при встрече с бизнес-сообществом мы выяснили, что крупные игроки готовы включиться в проект. Но все будет зависеть от того, что мы представим в итоге, какие ограничения выявятся после научных изысканий»,— пояснил господин Правдзинский.

Строительство главного корпуса оружейного завода началось в 1811 году. Его архитектором был Семен Дудин. Корпус относится к заводским зданиям так называемого адмиралтейского типа, которых всего четыре по всей России — это главный корпус Ижевского завода и главный корпус Воткинского завода, Адмиралтейство в Петербурге и Ижорский завод на берегу Невы. С 1995 года здание относится к объектам исторического и культурного наследия федерального значения. В начале 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу разработать проектно-сметную документацию для реконструкции главного корпуса «Ижмаша» к середине 2020 года.

Основная задача, которая стояла перед командой центра развития дизайна и городской среды Удмуртии,— возвращение территории «в ткань города», наполнение ее содержанием, сохранение объекта исторического наследия. «Понятно, что здание никогда не находилось в открытом доступе, здесь всегда была заводская территория. Но тем не менее, сейчас заводы на этой территории сжимаются, и поэтому появилась необходимость сделать его общественным, доступным достоянием города»,— указал Вячеслав Правдзинский.

Важными составляющими в концепции главного корпуса оружейного завода станут культурные, образовательные и инновационные объекты. По словам куратора проекта Полины Тюми, ядром станет культурная наполняющая с музеями, также будут представлены технологическая часть с коворкингом, IT-лабораториями и гостиница, конгресс-центр, кафе и рестораны. «Внешне ничего не поменяется. Но внутри будет проходить разветвленная улица, которая станет всесезонным функциональным пространством для жителей и гостей Ижевска. Также в здании будут находиться магазины, офисы, семейный центр»,— рассказала госпожа Тюми.

Культурной части в проекте выделено 23% от общей площади. По мнению участников мероприятия, которым презентовали проект, такая доля слишком низка, а потребность Удмуртии в хороших музеях, где могут быть представлены разные композиции и экспонаты, велика. Другие эксперты сочли, что Ижевск и так переполнен торговыми объектами и нет потребности в использовании «символа Ижевска» в таком качестве.

Представитель Удмуртского федерального исследовательского центра Денис Гаврилов подчеркнул, что функционал здания носит «слишком развлекательный» характер. «Было бы неплохо подумать о производственной функции в проекте реконструкции этого здания. То есть в этом помещении должно быть высоконаукоемкое производства, которые направлены на рынки будущего. Здесь может быть большая городская мастерская, лаборатории, центр коллективного пользования — совместное владение оборудованием, когда любой может прийти и что-то там поделать. За такое люди готовы платить, есть в этом ценность»,— отметил господин Гаврилов.

По его мнению, такой формат окупится, пусть и не сразу. Кому-то даст возможность заниматься своим бизнесом, а кому-то развивать образовательные проекты. Как следствие, все это поможет облегчить также и нагрузку на бюджет.

С октября 2019 года начнется второй этап работ, во время которого будут проводиться научные изыскания и разработка проекта реконструкции. К ноябрю 2020 года будет представлена архитектурная концепция и рабочая документация. Стоимость мероприятий по двум следующим этапам составит порядка 80–100 млн руб. Сумма работ по реконструкции варьируется в пределах 3–4 млрд руб., выполнение займет около трех лет. Финансирование проекта планируется за счет федеральной адресной инвестиционной программы.

Напомним, что 3 июля 2018 года в главном корпусе оружейного завода Ижевска произошло возгорание. Итогом которого стало обрушение шпиля башни «Ижмаша».

Юлия Вахрушева