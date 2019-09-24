Уволен подозреваемый в мошенничестве экс-председатель Общественной палаты

Бывший председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо покинул и пост директора института законотворчества Саратовской государственной юридической академии. Об этом стало известно сегодня.

В настоящее время исполняет обязанности руководителя института заместитель директора Анна Шиндина.

Напомним, в отношении господина Ландо было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Следствие считает, что в 2014 году Александр Ландо обещал депутату Саратовской областной думы соучредителю АО «Автокомбинат-2» (АК-2) Андрею Беликову помощь, благодаря которой его компания сможет выиграть большое количество лотов на конкурсе по определению перевозчиков на городские маршруты Саратова. С тех пор, по версии следствия, господин Беликов платил Александру Ландо ежемесячно 150 тыс. руб.

Марина Ковалева