Завод имени Свердлова в Дзержинске выделил 5 млн рублей на покупку автомобиля

ФКП «Завод имени Свердлова» (Дзержинск Нижегородской области, производит авиационные бомбы, взрывчатые вещества и химическую продукцию гражданского назначения) объявил редукцион (торги со снижением цены) по выбору поставщика автомобиля для нужд предприятия. Начальная (максимальная) стоимость составляет 4,99 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Согласно документации, победителю торгов необходимо предоставить предприятию до 21 октября черный легковой автомобиль универсал с люком. Салон должен быть обит кожей с вставками «под дерево». Объем двигателя – 4,6 л, мощность – от 300 до 309 л.с. Максимальная скорость должна составить не менее 195 км/ч. Указанные в техническом задании характеристики автомобиля схожи с характеристиками автомобиля Toyota Land Cruiser 200.

Напомним, в августе 2018 года на предприятии произошел взрыв во время утилизации мин, в результате погибло шесть человек. Еще одна сотрудница завода, которую якобы подозревали в причастности к инциденту, позже покончила с собой. Теперь «Ростех» планирует создать на базе завода имени Свердлова и соседнего ГосНИИ «Кристалл», где последний раз взрывы прогремели 1 июня 2019 года, научно-производственное объединение.

Анастасия Еремина