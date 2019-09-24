ВККС утвердила кандидата на должность заместителя председателя нового кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) рекомендовала к назначению на должность заместителя председателя создаваемого в Челябинске Седьмого кассационного суда Константина Федина. Информация опубликована на сайте ВККС.

Согласно информации на сайте «Судьи России», Константину Федину 38 лет. В 2003 году он окончил ЧелГУ. В течение шести лет работал судьей в Ленинском районном суде. В 2014 году переехал в Тулу, работал в апелляционном суде. С декабря 2015 года является судьей Свердловского областного суда с неограниченным сроком полномочий.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», главой Седьмого кассационного суда стал Сергей Минин, экс-председатель Челябинского областного суда. Приказ о его назначении в сентябре прошлого года подписал Владимир Путин.

Новая структура была утверждена федеральными властями в июле 2018 года. Всего таких судов будет девять: в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Челябинске, Кемерове, Самаре и Владивостоке. Это будут вышестоящие инстанции для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. В Челябинске суд разместится в здании Главпочтамта, сейчас там идет масштабный ремонт.