Размер транспортного налога снизили на 50% для всех многодетных семей Удмуртии

Депутаты госсовета Удмуртии в двух чтениях внесли изменения в ст. 3 регионального закона «О транспортном налоге». Согласно поправкам, размер налога снизят на 50% для всех многодетных семей республики. Изменения вступят в силу не ранее 1 января 2020 года.

Налоговая льгота будет распространяться на одно транспортное средство, мощность двигателя которого не превышает 150 л.с. Ранее она предоставлялась только одному из родителей многодетной семьи, при условии, что средний доход каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, который составляет 9,64 тыс. руб.

По данным минсоцполитики Удмуртии, по итогам первого квартала в республике проживает 21,71 тыс. многодетных семей. На данный момент льготу имеют 17,5 тыс. семей, которые считаются малообеспеченными. После принятия закона право на льготы приобретут 4,28 тыс. семей. Дополнительные расходы бюджета региона составят не более 4,3 млн руб.