В Татарстане объем финансовых резервов на случай ЧС вырос до 5,6 млрд рублей

Объем накопленных финансовых резервов в Татарстане на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в 2019 году составил 5,6 млрд руб., что в два раза больше прошлогодних результатов. По данным показателям республика заняла второе место среди регионов РФ, передает РИА «Новости».

Всего в России общий объем резервов на случай ЧС в 2019 году превысил 91 млрд руб., что на 3% больше прошлогодних данных. Лидером здесь стала Москва с 60 млрд руб. В пятерку также попали Башкортостан (3,3 млрд), Ростовская область (3 млрд) и Краснодарский край (2,6 млрд). Наименьший объем резервов зафиксировали в Еврейской автономной области (9,3 млн руб.) и Хакасии (9,9 млн).

Напомним, что по итогам 2018 года финансовый резерв Татарстана на случай крупных чрезвычайных ситуаций составил 2,3 млрд руб.

"Ъ-Казань"