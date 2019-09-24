На Урале завершено строительство вторых путей от Тобольска до Сургута

Между Тобольском и Сургутом завершено строительство вторых жедезнодорожных путей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). Теперь движение организовано по полностью двухпутному участку протяженностью 437,5 км. «Для сдачи пути в эксплуатацию было проведено переключение устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки,— отметили в СвЖД.— Внедрена современная система электрической централизации, которая позволяет в режиме реального времени контролировать работу станций, движение поездов, управлять стрелками и сигналами».

Развитие железнодорожной инфраструктуры между Сургутом и Тобольском началось в 2007 году. До 2010 года было построено 90,8 км вторых путей на шести наиболее сложных перегонах. В 2012 году ОАО «РЖД» подписало соглашение с ОАО «НОВАТЭК» о софинансировании проекта со стороны грузоотправителя. В 2013 году началось строительство сплошных вторых путей на участке Тобольск—Сургут и 14 разъездов на участке Сургут—Коротчаево.

В СвЖД отмечают, что развитие направления Тобольск—Сургут—Коротчаево позволит обеспечить перевозку сырья для нефте- и газохимических предприятий, полуфабрикатов и готовой продукции с учетом прогнозируемого роста грузопотоков. Создаваемая инфраструктура рассчитана на пропуск поездов повышенного веса (до 9 тыс. т) и длины (100 и более вагонов). Чтобы завершить проект, необходимо также построить разъезды на перегонах Пырей—Хасырей и Пуровск—Лимбей, завершить первый этап реконструкции станции Сургут. Предполагается, что пропускная способность направления по окончании всех работ увеличится вдвое, а ежегодный объем перевозок достигнет 40 млн т.