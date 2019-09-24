«Единая Россия» выступила за возбуждение уголовных дел в отношении чиновников МО «Лиговка-Ямская»

Депутаты от партии «Единая Россия» намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении чиновников и должностных лиц МО «Лиговка-Ямская» в Центральном районе Петербурга, допустивших нецелевое расходование средств местного бюджета. Как отмечается в официальном сообщении «ЕР», парламентарии возмущены фактами нарушений финансовой дисциплины, выявленными Контрольно-счетной палатой Петербурга по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципалитета за 2017-2019 годы.

При проверке МО «Лиговка-Ямская» было зафиксировано более 230 замечаний на сумму более 33 млн рублей, о чем свидетельствует заключения специалистов КСП. В частности, инспекторы установили, что муниципалитет потратил свыше 16 млн руб. из местного бюджета на оплату работ по капремонту дворов, что противоречит законодательству: муниципальные образования могут проводить только текущий ремонт. Также более 1 млн руб. муниципалы израсходовали на благоустройство земельных участков, которые находятся в собственности третьих лиц.

В числе иных нарушений называется незаконно принятое решение муниципального совета о продлении срока полномочий врио главы внутригородского МО «Лиговка-Ямская» Сергея Ильина — уже после того как все депутаты предыдущего созыва и должностные лица муниципального совета утратили полномочия после выборов нового состава депутатов. Этим решением, считают «единороссы», «самопровозглашенный» врио хочет уйти от уголовной ответственности за провал в работе местной администрации. Отметим, что сам господин Ильин также является членом «Единой России».