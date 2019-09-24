Алексей Антонов в Совете Федерации рассказал о роли саратовской ТПП в развитии международного сотрудничества

С 23 по 25 сентября в Совете Федерации в Москве проходят дни Саратовской области. Делегация региона состоит из членов правительства, предпринимателей, представителей бизнес-объединений, депутатов облдумы, деятелей культуры.



Президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Алексей Антонов выступил на расширенном заседании комитета по международным делам Совета Федерации, где рассказал о роли торгово-промышленной палаты в развитии международного сотрудничества в регионе и о работе с инфраструктурами поддержки предпринимательства. Он подчеркнул, что в этом отношении ТПП являлась и является уникальным партнером, так как имеет возможность комплексного обслуживания участника внешнеэкономической деятельности. «От таможенного оформления, консультаций по созданию внешнеэкономического контракта до получения документов, подтверждающих страну происхождения товаров и выстраивания логистики. Все это помогает существенно сократить издержки предприятия при осуществлении сделок с зарубежными партнерами», — сказал Антонов.

Он напомнил, что только с 2004 по 2019 год палатой было организовано более 50 выездных бизнес-миссий в разные страны. Саратовские предприниматели побывали с деловыми визитами в странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки. На своей площадке палата приняла 60 делегаций разного уровня.

Новым этапом в развитии международного сотрудничества Саратовской области и внешнеэкономической деятельности, по словам главы региональной ТПП, стало создание в 2017 году автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта», где палата выступила одним из учредителей. «Используя многолетний опыт во взаимодействии с зарубежными торгово-промышленными палатами, почетными представителями ТПП РФ и торговыми представительствами России в разных странах, саратовская палата продолжает активное содействие в организации и сопровождении бизнес-миссий Центра поддержки экспорта, — подчеркнул он. — ТПП активно помогает в подборе участников деловых поездок, формировании программы пребывания наших предпринимателей за рубежом, решает вопросы по участию в международных выставках».

За два года работы организации были более детально проработаны связи нашего региона с Китаем, Республикой Беларусь, Арменией, Азербайджаном, Ираном. На сегодняшний день эти страны являются основными партнерами региона, продукция наших производителей востребована в этих странах. За этот период возрос товарооборот региона с зарубежными странами, так как конечной целью работы ЦПЭ является заключение контракта на поставку товаров.

Еще одна инфраструктура поддержки, соучредителем которой совместно с министерством экономического развития является региональная ТПП — это АНО «Палата ремесел Саратовской области». Организация оказывает поддержку предпринимателям, которые работают в сфере народно-художественных промыслов, в том числе по выводу их на внешние рынки. Два года подряд саратовские мастера участвуют в Радванской ярмарке в Словакии, где успешно реализуют свои товары.

«На сегодняшний день мы видим большое желание саратовских предпринимателей работать с зарубежными партнерами. Конечно, остаются некоторые трудности, но бизнес не остается с ними один на один. Потенциал ТПП позволяет оперативно реагировать на все запросы делового сообщества», — подчеркнул Алексей Антонов.