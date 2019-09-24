«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» возглавил Айдар Абузяров

Подразделение ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», штаб-квартира которого расположена в Уфе, возглавил Айдар Абузяров. Ранее он работал в уфимском филиале группы в должности заместителя генерального директора по коммерческим продуктам, но в последнее время возглавлял компанию «ЛУКОЙЛ Белоруссия».

Айдар Абузяров родился в Уфе в ноябре 1966 года. В 2008 году участвовал в выборах депутатов Курултая от партии «Справедливая Россия».

Его предшественник, Андрей Гаврилец, который был назначен в Уфу в ноябре 2018 года, после объединения пермского и башкирского подразделений компании, получил назначение главой «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта» (развивает топливную розницу компании в Москве, Нижнем Новгороде, Московской, Тверской, Смоленской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Ярославской областях, Марий Эл, Мордовии, Татарстане и Чувашии).

Ирина Самойлова