На BMW и Bosch подали в суд в Нью-Джерси

В окружной суд США по штату Нью-Джерси 21 сентября был подан исправленный иск к автоконцерну BMW и компании Bosch, в котором они обвиняются в установке на автомобили устройств, занижающих данные о выбросах дизельных двигателей.

Так называемый классовый иск, к которому могут присоединиться все, кто считает себя пострадавшим от действий компаний, поданный юридической фирмой Hagens Berman, первоначально был подан еще в марте прошлого года. Суд отклонил его в июне текущего года, согласившись с мнением юристов BMW и Bosch в том, что истцы не смогли в достаточной степени доказать свои обвинения, построив их на результате исследования лишь одного автомобиля. Тем не менее суд разрешил истцам подать повторный иск после проведения более тщательного и масштабного тестирования. Именно такой иск и подан теперь.

В иске Bosch обвиняется в изготовлении, а BMW — в установке на свои автомобили моделей X5 и 335d устройств, скрывающих истинные объемы вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. Истцы напоминают, что производитель обещал в своих маркетинговых кампаниях, что эти модели будут «защищать окружающую среду каждый день». Однако, по мнению истцов, содержание вредных газов в выхлопах автомобилей превышало допустимые в США нормы в 27 раз. К иску могут присоединиться все, кто купил или взял в аренду автомобили указанных моделей в период с 2009 по 2013 год.

Андрей Келекеев