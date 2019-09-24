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Фото: Андрей Абрамов

Мусорным площадкам добавили интеллекта

В Нижнем Новгороде открылась самая «умная» контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов в России.

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Она размещена на улице Верхнепечерской по инициативе ТСЖ, которым руководит Михаил Швыганов.


Она размещена на улице Верхнепечерской по инициативе ТСЖ, которым руководит Михаил Швыганов. По словам Швыганова, решение о размещении «умной» контейнерной площадки было принято после того как в очередной раз были подняты тарифы на вывоз мусора.

Проект контейнерной площадки доработан, сейчас она единственная в своем роде. Площадка оборудована системой видеонаблюдения и весами, может передавать по смс оператору информацию о том, что пора вывозить мусор.

Возведение площадки обошлось ТСЖ в 800 тысяч рублей, но экономический эффект от ее использования жители должны увидеть уже в самое ближайшее время.

Опыт ТСЖ на Верхнепечерской заслуживает тиражирования, но сначала следует исправить нормативные недоработки на федеральном уровне, - считает замгубернатора Андрей Харин.

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