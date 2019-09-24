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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

В Нижегородской области появятся новые мусоросортировочные комплексы

Сейчас в регионе работает пять современных полигонов по сортировке и захоронению мусора

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В результате их запуска в первом квартале 2019 года объем захороненных отходов вырос примерно на 30%. ых процедур.


В результате их запуска в первом квартале 2019 года объем захороненных отходов вырос примерно на 30%. В региональном правительстве уверены, что это следствие выхода из тени бизнеса, который раньше свозил мусор в лес, а не на полигоны. Однако и сейчас мощностей существующих полигонов не хватает.

В скором времени появится еще три современных комплекса, - заявил замгубернатора Андрей Харин.

Технические параметры новых комплексов и объем инвестиций в их запуск станут известны после проведения конкурсных процедур.

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