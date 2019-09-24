Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новом проекте брендов.

Сколько вы готовы отдать за сумку-шоппер, сделанную из мятой крафтовой бумаги, запечатанной в прозрачный пластик? Думаю, многие уже поняли, что речь идет о знаменитой сумке-шоппере от японского бренда Comme des Garcons. И вопрос мой на самом деле риторический, потому что ценовой диапазон на такие сумки давно определен. Классический шоппер с надписью Comme des Garcons стоит немногим менее $200. Более бюджетный вариант выпускался под брендом Comme des Garcons Shirt — сумка-пакет с длинной ручкой стоила порядка 70$. Под этим же брендом выпускались и варианты шопперов, в которых обычную крафтовую бумагу заменяли различные принты. Был даже великолепный вариант с закатанными в пластик полосатым материалом, напоминавшим рисунок сумку челноков. За такие просили порядка $200, и они очень быстро получали в онлайн магазинах пометку out of stock. Но и это оказалось не пределом и в смысле желанности объекта, и в смысле его цены.

Партнерство желанного бренда Comme des Garcons с одним из самых сейчас желанных и, как принято говорить, хайповых брендов Gucci началось в декабре прошлого года. Сначала выпустили сумку-шоппер классического дизайна из мятой крафтовой бумаги, в которой посередине вертикально проходили фирменные красно-зеленые полосы Gucci. Теперь вышла вторая серия партнерства — сумку-шоппер с полосками и цветочным мотивом на крафтовой бумаге. Представили новый проект в токийском бутике Comme des Garcons. Продается новая сумка в бутиках японской марки, в некоторых бутиках Gucci и в Dover Street Market. Стоимость — 500 фунтов стерлингов — около $620. Кроме того, на сайте Gucci можно было купить лимитированную нумерованную серию из 100 экземпляров. Надо ли говорить, что разлетелась “лимитка” невероятно быстро.