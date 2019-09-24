«Основная идея заложена в самом названии мероприятия»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об основной идее мероприятия».

Полтора года назад, в апреле 2018года в самом центре Тулы открылся творческии индустриальныи кластер «Октава». Он возник на территории одноименного действующего завода, основной продукцией которого, кстати, являются микрофоны, концертные, студийные и радийные. Кластер «Октава» задумывался как культурно-образовательныи центр; здесь работает очень стильный и информативно-насыщенный Музей станка, который в интерактивной форме рассказывает историю развития промышленности в мире и в России. Есть зал временных экспозиций. Помещение для лекций и спектаклей, техническая библиотека, Высшая техническая школа и пространство для концертов и прочих мероприятий. Анонсировано открытие студии звукозаписи «Октава».

«Октава» привлекает внимание: за год здесь побывало 110 тыс. посетителей, прошло более 400 творческих событий. С 27 по 29 сентября на территории кластера во второй раз будет проведен фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего». Цель фестиваля организаторы формулируют так: объединить креативных лидеров всей России, формирующих новые социокультурные тренды в своих регионах. В прошлом году таких лидеров было 90 — из Владивостока, Выксы, Красноярска, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля. А сам фестиваль за четыре дня посетили 6,5 тыс. человек.

На нынешнем фестивале снова ожидают столичных и региональных экспертов и креативных лидеров в области медиа, урбанистики, дизайна, технологий, звука и образования. Основная идея собрания заложена в самом названии фестиваля — это трансформация городской среды. Активности будут сосредоточены в секциях «Технология», «Дизайн», «Город», «Звук», «Кино», «Театр» и «Бизнес».

Назову некоторых участников дискуссионных секций: множество преподавателей Высшей школы экономики, известный продюсер Федор Елютин, сценарист Валерий Печейкин, режиссер Талгат Баталов, режиссер и сценарист Антон Желнов, актер Анатолий Белый. Понятно, что в рамках молодежного фестиваля невозможно обойтись без музыки. Хедлайнерами «Трансформаторов» станут российские музыканты Yanix, Obladaet и Boulevard Depo.