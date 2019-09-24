Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях французской модели автомобиля.

Какое-то время назад премиальные марки очень гордились своими поворотными фарами. Ты крутишь руль, и линзы оптики головного света поворачиваются вслед за ним, освещая участок дороги, в сторону которого ты движешься. Позволить себе такую систему могли действительно только дорогие автомобили. Поворотные шарниры, электромоторы. Но вот появилась машина, где та же задача решалась гениально просто. Когда водитель поворачивал руль направо, например, включалась дополнительная лампа, которая направо и светила. Это была модель марки Renault. Французы тогда еще раз убедили нас в том, что изящество и даже шик — это вовсе не обязательно вопрос денег.

Эту историю я вспомнил, когда в течение последних пяти дней ездил на новинке отечественного рынка Renault Arkana. Модель проектировалась специально для нас, а потому создатели попытались учесть все реалии нашего автомобильного быта. У машины высоченный клиренс: когда я после дождя быстро ехал по проселочной дороге, глинистые брызги едва долетали до защиты на порогах. Кроме того, она получила полный привод с возможностью отключения и даже блокировок, под полом вместительного багажника находится полноценная запаска. Также в машине есть подогрев сидений и рулевого колеса.

Но при этом Arkana — не седан, который у нас в России почему-то так любят, а купе-кроссовер. Машина красивая и своим силуэтом, и деталями: например, изящная линия, которую рисует поперек всей кормы задняя оптика, не позволят спутать Arkana ни с одним другим автомобилем. 150 сил турбированного мотора хватает и в городе, и за его пределами. Если вы поклонник «механики», то вариатором можно управлять и вручную, будто это семиступенчатая коробка. Салон выглядит строго, но при этом изящно, такой вот оксюморон. Внутри Arkana просторно и комфортно, причем и на заднем диване тоже.

Единственное, что мне немного докучало все пять дней — это необходимость отвечать на вопросы и даже проводить экскурсии: на заправках и парковках обязательно кто-то подходил и интересовался. Французы умеют привлекать внимание. И с этим, увы, ничего не поделаешь.