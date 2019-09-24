В Татарстане выявили причисляющих себя к движению «колумбайнеров» подростков

С начала 2019 года правоохранители выявили в девяти регионах России, в том числе и в Татарстане, подростков, причисляющих себя к движению «колумбайнеров». Движение названо в честь американской школы Колумбайн, на территории которой в 1999 году двое подростков устроили массовое убийство сверстников и учителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя антиэкстремистского главка МВД РФ Владимира Макарова.

Помимо Татарстана подростков, причисляющих себя к «колумбайнерам», выявили в Адыгее, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях,Ненецком автономном округе, Кировской, Свердловской и Смоленской областях. В частности,в одной из школ Кирова планировалось массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия. Но его удалось предотвратить усилиями правоохранителей.

"Ъ-Казань"