На Ставрополье ввод жилья вырос на 10%

За восемь месяцев этого года в Ставропольском крае ввели в эксплуатацию около 630 тыс. кв. м жилья, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и архитектуры региона. Ввод объектов индивидуального жилого строительства с начала года составил 380 тыс. кв. м. и увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 40%

«До конца декабря 2019 года планируется ввести еще 405 тыс. кв. м. жилья. По предварительным данным, в 2019 году на территории региона будет сдан 1 млн кв. м. жилой площади при нормативе 980 тыс.», - передает пресс-служба слова министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого.

Рост ввода жилья обусловлен прежде всего набранными темпами жилищного строительства еще в прошлом году благодаря развитию стимулирования жилищного строительства в регионе.

Дарья Голякова