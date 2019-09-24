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Легализация автомобилей такси принесла пензенскому бюджету дополнительно 5,8 млн рублей

В Пензенской области за первые восемь месяцев года перевозчики обратились за получением разрешений на 770 автомобилей такси. Это пополнило региональный бюджет на сумму 5,8 млн руб., сообщает пресс-служба областного правительства.

Это стало возможным благодаря подписанному 7 февраля 2018 года соглашению о взаимодействии и сотрудничестве между министерством промышленности региона и компанией «Яндекс.Такси». В рамках соглашения идет работа по выявлению транспортных средств, оказывающих услуги такси без разрешения.

Иван Сергеев


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