Скидка 10% на Uber Получите скидку на поездку на такси при оплате картой Visa Gold Райффайзенбанка

Получите скидку 10% на поездки с Uber в тарифах Select, Select+, BLACK, LUX в России при оплате картой Visa Gold Райффайзенбанка.



Как воспользоваться:

для получения скидки нужно скачать или иметь приложение Uber Russia в iOS и на Android;

в разделе приложения «Способы оплаты» нужно добавить или иметь карту Visa Gold Райффайзенбанка;

выбрать данную карту основным способом оплаты при заказе поездки;

сумма скидки рассчитается автоматически после завершения поездки;

скидки действует на поездки по городу, а также в/из аэропорта и доступны во всех городах, где доступны для заказа тарифы Uber, указанные выше.

Подробные условия