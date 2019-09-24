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Скидка 10% на Uber

Получите скидку на поездку на такси при оплате картой Visa Gold Райффайзенбанка

Получите скидку 10% на поездки с Uber в тарифах Select, Select+, BLACK, LUX в России при оплате картой Visa Gold Райффайзенбанка.


Как воспользоваться:


  • для получения скидки нужно скачать или иметь приложение Uber Russia в iOS и на Android;
  • в разделе приложения «Способы оплаты» нужно добавить или иметь карту Visa Gold Райффайзенбанка;
  • выбрать данную карту основным способом оплаты при заказе поездки;
  • сумма скидки рассчитается автоматически после завершения поездки;
  • скидки действует на поездки по городу, а также в/из аэропорта и доступны во всех городах, где доступны для заказа тарифы Uber, указанные выше.

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