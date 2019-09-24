Скидка 10% на Uber

Получите скидку 10% на поездки с Uber в тарифах Select, Select+, BLACK, LUX в России при оплате картой Visa Gold Райффайзенбанка.
Как воспользоваться:
- для получения скидки нужно скачать или иметь приложение Uber Russia в iOS и на Android;
- в разделе приложения «Способы оплаты» нужно добавить или иметь карту Visa Gold Райффайзенбанка;
- выбрать данную карту основным способом оплаты при заказе поездки;
- сумма скидки рассчитается автоматически после завершения поездки;
- скидки действует на поездки по городу, а также в/из аэропорта и доступны во всех городах, где доступны для заказа тарифы Uber, указанные выше.
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