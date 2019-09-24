Вице-мэром Тамбова по социальным вопросам стала Ольга Немтинова

Ольга Немтинова назначена на должность заместителя главы администрации Тамбова по социальным вопросам, сообщила пресс-служба мэрии Тамбова. В подчинении госпожи Немтиновой будут комитеты образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, охраны здоровья населения, а также управления дошкольного образования. До назначения в администрацию Тамбова Ольга Немтинова занимала должность замглавы администрации города Уварово (Тамбовская область) по экономике. С августа 2013 года возглавляла Контрольно-счетную комиссию Уварово.

Ирина Лобанова