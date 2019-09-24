Отделение Российского исторического общества создается в Екатеринбурге

Представители Уральского федерального университета (УрФУ), других уральских вузов, Российской академии наук (РАН), музейного и архивного сообществ выступили с инициативой создания в Екатеринбурге отделения Российского исторического общества (РИО). Как сообщила пресс-служба УрФУ, заседание инициативной группы состоится 25 сентября. На ней планируется обсудить кандидатуру руководителя отделения и план мероприятий на предстоящий год.

В УрФУ полагают, что участие в работе отделения позволит вузу «усилить потенциал как историков вуза, так и коллег из других учреждений-участников профессионального исторического сообщества региона». «Эффект синергии от такого взаимополезного сотрудничества поможет нам в реализации совместных проектов и позволит выйти на новый уровень преподавания и популяризации истории»,— отметил первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров.

Российское историческое общество воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 года. Его учредителями стали 27 российских учреждений образования, науки и культуры. Цель РИО — объединить усилия общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры. Сейчас отделения РИО созданы более чем в 50 регионах РФ.