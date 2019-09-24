Назначен новый начальник Екатеринбургской таможни

Новым начальником Екатеринбургской таможни назначен полковник таможенной службы Евгений Грохов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

До этого он работал на Оренбургской таможне. В 1993 году был назначен на должность инспектора таможенного поста, с 2001 по 2013 год занимал должности начальника отделения, заместителя начальника Оренбургского таможенного поста, начальника Соль-Илецкого таможенного поста. С 2013 по 2019 годы был первым заместителем начальника Оренбургской таможни.

Евгений Горохов награжден медалями «За службу в таможенных органах» I, II и III степени, «За Усердие», «Дмитрий Бибиков», а также нагрудными знаками «Отличника таможенной службы» и «Ветерана таможенной службы», Благодарностью ФТС России, а также Почетной грамотой ФТС России.

Напомним, занимавший этот пост с 2017 года Алексей Яговитин был уволен в декабре прошлого года за коррупцию. С того момента обязанности руководителя исполнял первый заместитель начальника Сергей Баландин.