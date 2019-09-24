В Самаре суд признал экс-полицейского виновным во взяточничестве

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему сотруднику полиции Антону Туманову. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 290 (покушение на получение через посредника взятки в значительном размере) и ч. 1 ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Об этом сообщает СУ СК по региону. Вместе с ним приговор вынесен жителю города Александру Любавину за посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291-1 УК РФ).

«Приговором Октябрьского районного суда города Самары Туманову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы; Любавину назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году экс-полицейский провел доследственную проверку ООО из-за незаконного использования контрафактного программного обеспечения и изъял 7 системных блоков ПК. В апреле 2018 года после принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела Антон Туманов потребовал за возврат компьютеров 100 тыс. руб. После передачи денежных средств господину Любавину, последний был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ России на месте происшествия.

Алена Смирнова