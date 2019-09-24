В Самаре суд признал экс-полицейского виновным во взяточничестве

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему сотруднику полиции Антону Туманову. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 290 (покушение на получение через посредника взятки в значительном размере) и ч. 1 ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Об этом сообщает СУ СК по региону. Вместе с ним приговор вынесен жителю города Александру Любавину за посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291-1 УК РФ).
«Приговором Октябрьского районного суда города Самары Туманову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы; Любавину назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017 году экс-полицейский провел доследственную проверку ООО из-за незаконного использования контрафактного программного обеспечения и изъял 7 системных блоков ПК. В апреле 2018 года после принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела Антон Туманов потребовал за возврат компьютеров 100 тыс. руб. После передачи денежных средств господину Любавину, последний был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ России на месте происшествия.