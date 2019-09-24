В деле застройщика воронежского «Звездного квартала» ищут признаки преднамеренного банкротства

Арбитражный суд Воронежской области назначил экспертизу для выявления признаков преднамеренного банкротства у застройщика жилого микрорайона Звездный Квартал в Воронеже — ООО «Карат», проходящего процедуру конкурсного производства. Это следует из документов суда. Экспертиза назначена по заявлению Елены Игнатовой, рассмотрение ходатайства назначено на 14 октября. Одновременно суд отклонил ходатайство госпожи Игнатовой о переходе к рассмотрению дела о банкротстве «Карата» по правилам банкротства компании-застройщика.

Конкурсный управляющий пытается вернуть в конкурсную массу более 80 квартир, купленных в 2014 году на стадии котлована инвестиционными дольщиками Еленой и Алексеем Игнатовыми и частично перепроданные потом третьим лицам, в том числе по договорам уступки. Процедура наблюдения в отношении ООО «Карат» по иску банка «Открытие» была введена в марте 2018 года из-за долга 52,3 млн руб. по договору поручительства от 2012 года, обеспечивающего кредитный договор. Третьим лицом в разбирательстве было заявлено ПАО «Гуд ван» — столичная юридическая компания, считавшаяся последним активом воронежского финансиста Алексея Туркова, умершего в июле 2015 года. В августе 2018-го «Карат» ушел в конкурсное производство.

О жалобе дольщиков «Карата» главе региона читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Губернатору не дают забыть о дольщиках».

Ирина Лобанова