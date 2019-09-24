Предприниматель продавал контрафактную одежду в торговом центре Ростова

В Ростове предпринимателя приговорили к штрафу 140 тыс. руб. за торговлю контрафактом (ч. 1 ст. 180 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Подсудимый продавал в предметы одежды и кожгалантереи под товарными знаками «Giorgio Armani», «Tommy Hilfiger», «Chanel» и «Louis Vuitton». При этом документов, подтверждающих законность ввоза импортной продукции и использования чужих товарных знаков, у подсудимого не было.

Правообладатели подтвердили, что продукция является контрафактной, а незаконное использование товарных знаков причинило им ущерб в размере 600 тыс. руб.

Дарья Голякова