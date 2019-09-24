В Ульяновской области органы власти выплатили более 600 тыс. рублей долга хозяйствующим субъектам

В Барышском районе Ульяновской области прокуратура заставила органы местного самоуправления выплатить более 600 тыс. руб. задолженности хозяйствующим субъектам. Об этом сообщает региональное ведомство.

По данным прокуратуры, в 2017-2018 году органами власти были заключены контракты по поставке в образовательные организации продуктов питания, теплоснабжению, обслуживанию систем пожарной сигнализации, ремонту школ с субъектами предпринимательства. Однако после выполнения ими своей части договора должностные лица не стали оплачивать результаты сделки.

После обращения прокуратуры к главе администрации МО «Барышский район»в сентябре этого года органы власти погасили задолженность по 51 муниципальному контракту на сумму более 640 тыс. руб.

Алена Смирнова