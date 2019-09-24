Краевой бюджет в 2019 году получил 237 млн рублей от трудовых мигрантов

Губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал работу нового многофункционального миграционного центра (ММЦ) в Кировском районе Перми. В нем в формате единого окна будет оказываться комплекс услуг по получению трудового патента. Максим Решетников поручил руководству ММЦ регулировать количество сотрудников в центре в зависимости от потока мигрантов, а также использовать свободные площади для организации визового центра.

Здесь же было проведено выездное совещание по вопросам миграции в регионе. В нем приняли участие начальник ГУ МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции Михаил Давыдов, а также представители прокуратуры и органов исполнительной власти Пермского края.

По словам начальника управления налогообложения краевого министерства экономического развития и инвестиций Даниила Гетманского, за восемь месяцев 2019 года в Прикамье было выдано 10,9 тыс. трудовых патентов, тогда как в 2018 году этот показатель составил 9,6 тыс. При этом объем фактических налоговых поступлений в бюджет Пермского края достиг 237 млн руб. В 2018 году за этот период поступило 224 млн руб. Всего за 2018 год в бюджет Пермского края трудовыми мигрантами было выплачено 323 млн руб., в этом году налоговые поступления ожидаются в размере 354 млн руб.