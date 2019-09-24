«Уфаоргсинтез» оспаривает в суде претензии налоговиков на 140 млн рублей

ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в группу «Башнефть», подконтрольную «Роснефти») в арбитражном суде Башкирии оспаривает претензии налоговиков на общую сумму около 140 млн руб. 26 сентября суд планирует рассмотреть иск компании об отмене решения межрайонной ИФНС №4 от декабря 2018 года, привлекшей предприятие к ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговики обязали завод заплатить в бюджет 105,9 млн руб. налога на прибыль, к нему — 30,8 млн руб. пени и 3 млн руб. штрафа, а также 690 тыс. руб. налога на имущество, 108 тыс. руб. пени и 23 тыс. руб. штрафа. Кроме того, предприятию был начислен штраф в сумме 750,5 тыс. руб. по акцизам и транспортному налогу. За какой период проводилась налоговая проверка, не уточняется. Завод требует признать действия налоговиков незаконными.

Чистая прибыль ПАО в 2018 году превысила 2,5 млрд руб. Предприятие выпускает полиэтилен высокого давления, полипропилен, продукцию органического синтеза и газопереработки.

Ирина Самойлова