Стоимость реконструкции аварийного путепровода на ул. Монастырской не превысит 1 млрд руб.

На пленарном заседании Пермской городской думы депутат Вероника Куликова поинтересовалась у главы города Дмитрия Самойлова, какова стоимость реконструкции аварийного путепровода по улице Монастырской, а также за чей счет планируется проводить эти работы. «Транспортная прокуратура вышла в суд к ОАО «РЖД», которое является собственником путепровода, с требованиями привести объект в нормативное состояние. Проект оценивался почти в 1 млрд руб. Не дождавшись решения суда, аварийный путепровод был передан в собственность города. Как я понимаю, все расходы также берет на себя городской бюджет. На мой взгляд, это непосильная ноша», – поделилась депутат.

Дмитрий Самойлов ответил, что «короткий ответ на этот вопрос дать невозможно». «Есть система взаимоотношений между РЖД, правительством Пермского края и администрацией Перми. Эта система предусматривает ряд совместных проектов, в том числе путепровод на ул. Монастырской. Мы обязательно минимизируем проектное решение и миллиардом оперировать не будем. И торопиться с такими цифрами не будем», – пообещал глава Перми.

Напомним, путепровод был построен в 1899 году во время реконструкции вокзала Пермь I. Постановлением администрации Перми от 1999 года №2857 объект признан аварийным, на нем ограничено движение транспорта весом более 10 тонн. Этим летом городские власти подписали соглашение с РЖД о передаче объекта в муниципальную собственность. Свердловская железная дорога, владелец имущества, передает не только объект, но и проектную документацию по его реконструкции. Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье“, согласно документам РЖД, стоимость работ оценивается в 800 млн руб.